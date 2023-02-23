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АНАЛІТИКА

Укргазвидобування отримало обладнання від найбільшого видобувника газу в США

АТ «Укргазвидобування» отримало обладнання для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури від EQT Corporation - найбільшого видобувника газу в США.

 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ «Укргазвидобування» у Фейсбуці.

Зазначається, що EQT Corporation стала першою американською компанією, яка надала виробниче обладнання для видобування газу в Україні. Отримане обладнання буде використано для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури, а також для підтримки стабільності виробничих процесів в умовах війни.

«Повномасштабна війна призвела до пошкоджень або повного руйнування десятків виробничих об'єктів Укргазвидобування. Водночас вона в рази ускладнила постачання необхідного обладнання та матеріалів для газовидобування. Деякі види обладнання потребують спеціального виготовлення і недоступні на українському ринку. Тому ми надзвичайно вдячні нашим західним партнерам, які допомагають нам у подоланні цих складнощів. Ми швидше і більше будемо відновлювати пошкоджені об'єкти, впроваджувати необхідні виробничі проекти, що означає додатковий газ для країни», - сказав т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) поставить АТ «Укргазвидобування» 6 тис. тонн метанолу, що дозволить створити додатковий резерв стратегічних запасів.
 

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