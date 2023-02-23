Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укргазвидобування отримало обладнання від найбільшого видобувника газу в США
09:28 23.02.2023 |
АТ «Укргазвидобування» отримало обладнання для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури від EQT Corporation - найбільшого видобувника газу в США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ «Укргазвидобування» у Фейсбуці.
Зазначається, що EQT Corporation стала першою американською компанією, яка надала виробниче обладнання для видобування газу в Україні. Отримане обладнання буде використано для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури, а також для підтримки стабільності виробничих процесів в умовах війни.
«Повномасштабна війна призвела до пошкоджень або повного руйнування десятків виробничих об'єктів Укргазвидобування. Водночас вона в рази ускладнила постачання необхідного обладнання та матеріалів для газовидобування. Деякі види обладнання потребують спеціального виготовлення і недоступні на українському ринку. Тому ми надзвичайно вдячні нашим західним партнерам, які допомагають нам у подоланні цих складнощів. Ми швидше і більше будемо відновлювати пошкоджені об'єкти, впроваджувати необхідні виробничі проекти, що означає додатковий газ для країни», - сказав т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.
Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) поставить АТ «Укргазвидобування» 6 тис. тонн метанолу, що дозволить створити додатковий резерв стратегічних запасів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Укргазвидобування отримало обладнання від найбільшого видобувника газу в США
|UkraineInvest підписав із «Епіцентр К» та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн
|USAID передає «Укргазвидобуванню» 6 тисяч тонн метанолу
|Укразалізниця створює компанію-вантажоперевізника для роботи в Європі
|«Укрнафта» торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6%, – директор
|Видобуток газу в Україні зросте цього року до 19 мільярдів кубометрів, – глава «Нафтогазу»
Бізнес
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»
|Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії