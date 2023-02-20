Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрнафта» торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6%, – директор

 

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6%. При цьому падіння було кожного попереднього року починаючи з 2007 по 2017 року, і тільки в 2018 році вдалося це падіння зупинити.

Як розповів директор компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензор, історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році, 3,9 млн тонн.

"У 2007 році - вже менше, але все ще непогано, 3,16 млн тонн. У 2009 - вже 2,8 млн тонн. У 2011 році - 2,4 млн тонн. У 2014 - 1,89 млн тонн. Далі все менше і менше, і ось вже бачимо останні три роки. У 2019 "Укрнафта" видобула 1,52 млн тонн нафти. У 2020 році - 1,5 млн тонн. У 2021 році - 1,49 млн тонн", - конкретизував Корецький.

За його словами, наразі є цілі та задачі інтенсифікації поточних родовищ.

"На власних ділянках також ще є потенціал з буріння нових свердловин. Усе це потребує часу, бо інертність затягує компанію вниз. Не можна за одну хвилину сказати, що ми хочемо бурити, і почати бурити. Ми зараз проводимо детальний аудит можливостей та ресурсів. На мою думку компанія має потенціал, просто потрібно запустити цей маховик розвитку", - додав Корецький.

Корецький уточнив, що компанія реалізує на торгах запаси природного газу, що є в підземних сховищах, тоді як поточний видобуток "Укрнафти" передається НАК "Нафтогаз України" в рамках раніше укладеної домовленості.

"Ми продаємо залишки з підземних сховищ. Є аукціони, а є тендери кінцевих споживачів, ми йдемо на них і боремось за перемогу. Весь новий видобутий газ за грудень, січень та лютий ми поставили "Нафтогазу" по угоді 2020 року. Там була прогресуюча шкала повернення газу: спочатку 20%, 50% і так далі. Зараз і до моменту погашення заборгованості перед "Нафтогазом" ми плануємо передавати весь обсяг видобутого газу. При цьому живих коштів ми не отримуємо, тому що розраховуємось за старі борги, але, в той самий час, маємо сплачувати ренту з видобутку газу. Через це маємо борг з ренти, але частину його погасили в тому числі за рахунок продажу залишків газу зі сховищ", - зазначив Корецький.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0242
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3290  0,02 0,04 40,0379  0,01 0,02
EUR 41,5369  0,06 0,14 42,5048  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес