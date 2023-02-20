«Укрнафта» торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6%, – директор

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6%. При цьому падіння було кожного попереднього року починаючи з 2007 по 2017 року, і тільки в 2018 році вдалося це падіння зупинити.

Як розповів директор компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензор, історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році, 3,9 млн тонн.

"У 2007 році - вже менше, але все ще непогано, 3,16 млн тонн. У 2009 - вже 2,8 млн тонн. У 2011 році - 2,4 млн тонн. У 2014 - 1,89 млн тонн. Далі все менше і менше, і ось вже бачимо останні три роки. У 2019 "Укрнафта" видобула 1,52 млн тонн нафти. У 2020 році - 1,5 млн тонн. У 2021 році - 1,49 млн тонн", - конкретизував Корецький.

За його словами, наразі є цілі та задачі інтенсифікації поточних родовищ.

"На власних ділянках також ще є потенціал з буріння нових свердловин. Усе це потребує часу, бо інертність затягує компанію вниз. Не можна за одну хвилину сказати, що ми хочемо бурити, і почати бурити. Ми зараз проводимо детальний аудит можливостей та ресурсів. На мою думку компанія має потенціал, просто потрібно запустити цей маховик розвитку", - додав Корецький.

Корецький уточнив, що компанія реалізує на торгах запаси природного газу, що є в підземних сховищах, тоді як поточний видобуток "Укрнафти" передається НАК "Нафтогаз України" в рамках раніше укладеної домовленості.

"Ми продаємо залишки з підземних сховищ. Є аукціони, а є тендери кінцевих споживачів, ми йдемо на них і боремось за перемогу. Весь новий видобутий газ за грудень, січень та лютий ми поставили "Нафтогазу" по угоді 2020 року. Там була прогресуюча шкала повернення газу: спочатку 20%, 50% і так далі. Зараз і до моменту погашення заборгованості перед "Нафтогазом" ми плануємо передавати весь обсяг видобутого газу. При цьому живих коштів ми не отримуємо, тому що розраховуємось за старі борги, але, в той самий час, маємо сплачувати ренту з видобутку газу. Через це маємо борг з ренти, але частину його погасили в тому числі за рахунок продажу залишків газу зі сховищ", - зазначив Корецький.