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АНАЛІТИКА

Перший заступник міністра економіки перейшов на роботу в Укрнафту

 

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін, якого уряд звільнив з посади у п'ятницю, перейшов на роботу до ПАТ "Укрнафта". Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.

"Денис Кудін очолив напрямок стратегії, розвитку та взаємодії з державними органами влади", - заявив він.

У листопаді 2022 року Укрнафта перейшла у власність держави, її очолив Сергій Корецький, колишній генеральний директор паливної компанії WOG.

Кудін з 2013 до 2018 року також працював у WOG.

"Мали гарний досвід спільної роботи в минулому. Впевнений, зробимо багато корисного і зараз", - прокоментував призначення Корецький у Facebook.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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