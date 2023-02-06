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АНАЛІТИКА

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про корпоратизацію «Енергоатому»

 

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №8067 про корпоратизацію держпідприємства НАЕК "Енергоатом", повідомив у своєму телеграм-каналі у понеділок народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, за перетворення "Енергоатому" з державного підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі, проголосували 259 депутатів.

Як повідомлялося, корпоратизація "Енергоатому" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, які оснащені водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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