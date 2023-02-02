Вагонобудівна компанія Тігіпка збільшила дохід вдвічі попри війну

АТ "Дніпровагонмаш" (ДВМ), що входить до фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка, завершило 2022 рік із чистим прибутком 32,67 млн грн після чистого збитку на 132,52 млн грн роком раніше.

Згідно з оприлюдненою в системі розкриття інформації НКЦПФР проміжною звітністю, чистий дохід компанії у минулому році зріс у 1,9 раза - до 1,11 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Завод отримав 154,64 млн грн консолідованого валового прибутку після збитку майже на 5 млн грн у 2021 році, при цьому операційний прибуток склав 41,6 млн грн після збитку на 133,6 млн грн.

Довгострокові зобов'язання компанії за минулий рік зросли на 11% - до 135,9 млн грн, а поточні скоротилися на 30,7% - до 452,9 млн грн.

Консолідована звітність компанії включає показники дочірнього підприємства "Стальзавод".

"Дніпровагонмаш" поки не оприлюднив неконсолідовану фінзвітність та кількість випущених вагонів, у січні-вересні 2022 року ДВМ виробив 468 вагонів, переважно вироблялися напіввагони та платформи для великотоннажних контейнерів.

"Дніпровагонмаш" - одне з провідних підприємств України у сфері проєктування та виготовлення вантажних вагонів. Потужність виробництва - 9 тис. вагонів на рік.



