Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вагонобудівна компанія Тігіпка збільшила дохід вдвічі попри війну

12:01 02.02.2023 |

Новини компаній

 

АТ "Дніпровагонмаш" (ДВМ), що входить до фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка, завершило 2022 рік із чистим прибутком 32,67 млн грн після чистого збитку на 132,52 млн грн роком раніше.

Згідно з оприлюдненою в системі розкриття інформації НКЦПФР проміжною звітністю, чистий дохід компанії у минулому році зріс у 1,9 раза - до 1,11 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Завод отримав 154,64 млн грн консолідованого валового прибутку після збитку майже на 5 млн грн у 2021 році, при цьому операційний прибуток склав 41,6 млн грн після збитку на 133,6 млн грн.

Довгострокові зобов'язання компанії за минулий рік зросли на 11% - до 135,9 млн грн, а поточні скоротилися на 30,7% - до 452,9 млн грн.
Консолідована звітність компанії включає показники дочірнього підприємства "Стальзавод".

"Дніпровагонмаш" поки не оприлюднив неконсолідовану фінзвітність та кількість випущених вагонів, у січні-вересні 2022 року ДВМ виробив 468 вагонів, переважно вироблялися напіввагони та платформи для великотоннажних контейнерів.

"Дніпровагонмаш" - одне з провідних підприємств України у сфері проєктування та виготовлення вантажних вагонів. Потужність виробництва - 9 тис. вагонів на рік.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1724
  0,5777
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес