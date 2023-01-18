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АНАЛІТИКА

На початку лютого один з енергоблоків Енергоатома планують запустити після ремонту

 

На початку лютого один з енергоблоків ДП «НАЕК «Енергоатом» буде запущений після ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомив президент "Енергоатома" Петро Котін під час візиту на Південноукраїнську АЕС, повідомляє пресслужба Енергоатома.

«У нас в роботі 8 енергоблоків перебуває, один енергоблок ми прискореними темпами перевантажуємо, щоб швидше підключити його до енергосистеми. Це станеться на початку лютого. Він також буде підключений», - зауважив Котін.

Зазначається, що решта 8 блоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності та видають електроенергію в енергосистему України.

Як повідомлялося, у грудні на період відновлення спроможності української енергосистеми приймати наявну потужність атомних електростанцій НАЕК "Енергоатом" вивів у ремонт один з енергоблоків.
 

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