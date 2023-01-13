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Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту про перетворення «Енергоатому» на АТ у цілому на наступне засідання
17:33 13.01.2023 |
Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №8067 про перетворення НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство у цілому на наступне пленарне засідання, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Почали розглядати №8067 - перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство в цілому. Почали, але не закінчили, оскільки затягнули правками", - написав Железняк у телеграм-каналі у п'ятницю.
За словами депутата, голосування за закон уже відбудеться на наступному пленарному засіданні.
Як повідомлялося, Верховна Рада 19 жовтня 2022 року підтримала у першому читанні проєкт закону №8067 "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Згідно з пояснювальною запискою до документа, його метою є встановлення правових, економічних та організаційних засад утворення та функціонування акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" шляхом реорганізації (перетворення) державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".
Документ визначає процедуру утворення та функціонування АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі.
Згідно з документом, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, який ухвалює рішення про створення товариства та здійснює управління державними корпоративними правами АТ.
Передбачається, що придбані державою в результаті утворення товариства акції не підлягають приватизації.
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