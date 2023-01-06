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Нацбанк оштрафував «Сенс Банк» на майже 50 мільйонів
10:45 06.01.2023 |
Національний банк оштрафував АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") на 47,7 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, перший штраф у 47,3 млн грн наклали за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.
Другий штраф у 400 тис. грн банк отримав через неналежне виконання обов'язку здійснювати вивчення клієнтів.
Водночас "Сенс Банк" отримав письмове застереження за порушення вимог законодавста, що полягає у:
* невизначенні (невиявленні) ризику клієнта та нездійсненні його оцінки до укладення договору;
* порушенні строку здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
* незберіганні у справі клієнта документів щодо посилених заходів належної перевірки.
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