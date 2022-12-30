Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР виділить «Укренерго» 70 мільйонів євро гранту на закупівлю енергообладнання

 

"Укренерго" отримає 70 млн євро гранту від спеціального фонду Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю енергетичного обладнання.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Щойно підписали разом [...] угоду про виділення нашій компанії цільового гранту від Спеціального Фонду ЄБРР, що був наданий урядом Королівства Нідерландів. Ці 70 млн євро будуть використані виключно для закупівлі обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України", - написав Кудрицький.

Він нагадав, що два тижні тому були підписані з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності компанії.

"Наразі ми активно працюємо з виробниками по всьому світу над поставкою необхідного устаткування якомога скоріше", - додав Кудрицький.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9510
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8210  0,01 0,02 40,8035  0,16 0,40
EUR 41,5595  0,08 0,18 42,7880  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес