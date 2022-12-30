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ЄБРР виділить «Укренерго» 70 мільйонів євро гранту на закупівлю енергообладнання
09:49 30.12.2022 |
"Укренерго" отримає 70 млн євро гранту від спеціального фонду Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю енергетичного обладнання.
Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Щойно підписали разом [...] угоду про виділення нашій компанії цільового гранту від Спеціального Фонду ЄБРР, що був наданий урядом Королівства Нідерландів. Ці 70 млн євро будуть використані виключно для закупівлі обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України", - написав Кудрицький.
Він нагадав, що два тижні тому були підписані з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності компанії.
"Наразі ми активно працюємо з виробниками по всьому світу над поставкою необхідного устаткування якомога скоріше", - додав Кудрицький.
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