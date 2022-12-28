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АНАЛІТИКА

«Укренерго» отримало від Німеччини вісім потужних генераторів

 

НЕК "Укренерго" отримала від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та Посольства Німеччини в Україні вісім потужних генераторів.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький у Facebook.

"Кілька наших важливих енергооб'єктів матимуть гарантоване живлення навіть при масштабних пошкодженнях магістральних мереж. Це надзвичайно важливо для якнайшвидшого відновлення енергопостачання при терористичних атаках ворога", - зазначив він.

За словами Кудрицького, отримане обладнання вже поїхало у регіони, де воно зараз найбільш потрібно.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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