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«Укренерго» отримало від Німеччини вісім потужних генераторів
09:45 28.12.2022 |
ПЕК (газ та електроенергія), Новини компаній, Міжнародні новини
НЕК "Укренерго" отримала від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та Посольства Німеччини в Україні вісім потужних генераторів.
Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький у Facebook.
"Кілька наших важливих енергооб'єктів матимуть гарантоване живлення навіть при масштабних пошкодженнях магістральних мереж. Це надзвичайно важливо для якнайшвидшого відновлення енергопостачання при терористичних атаках ворога", - зазначив він.
За словами Кудрицького, отримане обладнання вже поїхало у регіони, де воно зараз найбільш потрібно.
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