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Суд відкрив справу про банкрутство ММК ім.Ілліча
10:49 21.12.2022 |
Господарський суд Запорізької області 19 грудня розпочав справу про банкрутство ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (ММК ім. Ілліча), призначивши підготовче засідання на 27 лютого наступного року.
"Причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента: захоплення та руйнування Єдиного майнового комплексу ПрАТ "ММК ім. Ілліча" в окупованому м. Маріуполі і як наслідок неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", - йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття НКЦПФР у вівторок.
Згідно з ним, ініціатором відкриття справи про банкрутство виступило ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", яке, як і ММК ім. Ілліча, входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест".
Арбітражним керуючим суд призначив директора адвокатського об'єднання "Інсолв" Олексія Сокола, який керував санацією "Дніпровського меткомбінату", цілісний майновий комплекс якого минулого року на тендері купив "Метінвест".
"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Українські підприємства групи знаходяться переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.
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