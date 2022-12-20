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АНАЛІТИКА

«Укренерго» отримало обладнання від USAID на $100 тисяч

 

"Укренерго" отримало 105 одиниць обладнання, яке дозволяє керувати технологічними процесами та моніторити ключові технологічні параметри роботи підстанції, вчасно виявляти проблеми в обладнанні та запобігати виникненню аварій.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Нове обладнання загальною вартістю понад $100 тис. від наших американських партнерів з USAID вже готується для встановлення на одну з пошкоджених обстрілами росіян підстанцій", - сказано в повідомленні.

Обладнання було виготовлено спеціально під потреби "Укренерго" провідною американською компанією SEL (Schweitzer Engineering Laboratories) у максимально стислі терміни. 

Зазначається, що зараз обладнання налаштовується та невдовзі поїде на об'єкт.

Як додали в "Укренерго", це та інше ключове замінене обладнання дозволять відновити роботу підстанції, а з нею - і стабільність енергопостачання у регіоні, який наразі потерпає від дефіциту потужності, передача якої ускладнена через пошкодження ключових об'єктів генерації та передачі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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