Альфа-банк змінив назву. Тепер він Сенс Банк

Акціонерне товариство "Альфа-банк" у середу, 30 листопада, змінило назву. Відтепер воно називається АТ "Сенс Банк". Про це свідчать дані державного реєстру на сайті Contr Agent.

Зміна назви пов'язана з російським походженням старого бренду. Його вирішили змінити після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Для клієнтів банку це практично нічого не змінює.

Всі картки, які були видані з логотипом Альфа-банку, продовжать діяти. Замінювати їх не потрібно. Оновлення пластикових макетів карток банк планує на березень 2023 року.

Частина сервісів також перейменована. Наприклад, мережа коворкінгів AHUB тепер називатиметься Sense Hub, а інтернет-банкінг My Alfa-Bank стане My Sense Bank.