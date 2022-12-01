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Альфа-банк змінив назву. Тепер він Сенс Банк
10:43 01.12.2022 |
Акціонерне товариство "Альфа-банк" у середу, 30 листопада, змінило назву. Відтепер воно називається АТ "Сенс Банк". Про це свідчать дані державного реєстру на сайті Contr Agent.
Зміна назви пов'язана з російським походженням старого бренду. Його вирішили змінити після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Для клієнтів банку це практично нічого не змінює.
Всі картки, які були видані з логотипом Альфа-банку, продовжать діяти. Замінювати їх не потрібно. Оновлення пластикових макетів карток банк планує на березень 2023 року.
Частина сервісів також перейменована. Наприклад, мережа коворкінгів AHUB тепер називатиметься Sense Hub, а інтернет-банкінг My Alfa-Bank стане My Sense Bank.
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