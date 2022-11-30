Фінансові новини
- |
- 30.11.22
- |
- 19:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укрнафта» відновила торги газом на біржі після трирічної перерви
14:48 30.11.2022 |
Після трирічної перерви 29 листопада ПАТ "Укрнафта" реалізувала на Українській енергетичній біржі 100 тис. кубометрів газу.
Про це повідомляє пресслужба УЕБ.
"Укрнафта"знову була ініціатором позицій на продаж природного газу на УЕБ (за винятком продажу газу власного видобутку по регульованих цінах). Компанія пропонувала природний газ в ПСГ з передачею у грудні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стартова ціна становила 25 416,7 грн за тисячу кубометрів газу (без ПДВ) або 30 500,04 грн (з ПДВ).
Пропозиція з продажу ресурсу "Укрнафтою" зацікавила 7 компаній. За результатами торгів реалізовано 100 тис. кубометрів за середньозваженою ціною 25 тис. грн/тис. куб. м. без ПДВ.
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
|Столтенберг озвучив умову для членства України в НАТО
|ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії - фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони призначило нового керівника «Мотор Січі»
|«Укрнафта» відновила торги газом на біржі після трирічної перерви
|Південноукраїнська АЕС підключила один із блоків до енергомережі
|«ДТЕК Енерго» викупить євробонди на суму до $50 млн за ціною до 27% від номіналу
|Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії
|Одеський припортовий завод перепрофілювався на завантаження зерна на експорт
Бізнес
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн