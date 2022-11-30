«Укрнафта» відновила торги газом на біржі після трирічної перерви

Після трирічної перерви 29 листопада ПАТ "Укрнафта" реалізувала на Українській енергетичній біржі 100 тис. кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

"Укрнафта"знову була ініціатором позицій на продаж природного газу на УЕБ (за винятком продажу газу власного видобутку по регульованих цінах). Компанія пропонувала природний газ в ПСГ з передачею у грудні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стартова ціна становила 25 416,7 грн за тисячу кубометрів газу (без ПДВ) або 30 500,04 грн (з ПДВ).

Пропозиція з продажу ресурсу "Укрнафтою" зацікавила 7 компаній. За результатами торгів реалізовано 100 тис. кубометрів за середньозваженою ціною 25 тис. грн/тис. куб. м. без ПДВ.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.