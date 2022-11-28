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АНАЛІТИКА

Одеський припортовий завод перепрофілювався на завантаження зерна на експорт

 

Державне хімічне підприємство Одеський припортовий завод (ОПЗ) завершив перепрофілювання перевантажувальних потужностей під експорт зернових у рамках "зернової ініціативи". Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перші тисячі тонн уже завантажено у трюми судна. Загальна кількість зернових, яку буде відправлено цим рейсом, становитиме близько 23 000 тонн. Це буде першим відправленням продукції, завантаженої на морський транспорт з Одеського припортового заводу з початку бойових дій на території України, йдеться у повідомленні.

На підприємстві уточнюють, що через об'єктивні причини Одеський припортовий завод не може відновити виробництво власної продукції.

Як пошук рішення щодо відновлення завантаженості підприємства керівництво ОПЗ, спільно з Фондом держмайна та обласною владою домовилося залучити перевантажувальні потужності заводу для відвантаження зерна.

Було проведено безліч підготовчих процедур, розроблено чинні схеми реалізації проєкту, отримано позитивне рішення щодо експертизи від контролювальних органів, що дає дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна, пояснюють в ОПЗ.

Раніше під час пандемії COVID-19 ОПЗ перепрофілював частину потужностей на випуск медичного кисню.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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