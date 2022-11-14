Акціонери «Укрнафти» відмовилися від правління на користь одноособового виконавчого органу в особі директора

Загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта 9 листопада 2022 року внесли зміни до статуту компанії, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноособовий (директор) в особі Сергія Корецького.

Згідно з оприлюдненим на сайті компанії протоколом зборів, призупинено повноваження Олега Геза (голова правління), Ірини Євець, Дмитра Мордовенка, Сергія Наслєднікова, Олени Кропив'янської та Олега Мальчика.

Як повідомлялося, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) своїм рішенням від 6 листопада врегулювала питання депозитарного обліку депозитарних операцій із примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ", " АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор".

Крім цього, НКЦПФР у цей же день дозволила оперативне проведення зборів акціонерних товариств у період воєнного стану за умови, що їх акціонерів не більше п'яти і їм належить 100% акцій, тоді як до останнього часу комісія допускала лише проведення дистанційних зборів.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив, що загальні збори акціонерів у відчужених підприємствах відбулися. Затверджено наглядові поради, які призначать у компаніях поточний менеджмент. Міністр додав, що ставиться завдання відновити роботу тих підприємств, які наразі призупинені.

Очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту" ексгенеральний директор автозаправної мережі WOG (із 2013 року до кінця 2018-го) Сергій Корецький.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі знаходяться 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) - структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

