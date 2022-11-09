Менеджмент «Укрнафти» перевіряють щодо ухилення від сплати акцизного збору, – СБУ

Правоохоронці перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом ПАТ "Укрнафта" від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік, готується повідомлення про підозру.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

У відомстві нагадали, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".

"Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального", - наголосили в СБУ.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Водночас СБУ разом з БЕБ вживають подальші заходи, щоб встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до протиправної діяльності та забезпечити безперебійне функціонування стратегічно важливих підприємств України.

Також наголошується, що співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, "щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані".

Раніше пресслужба "Укрнафти" заявила, що співробітники та керівники компанії 9 листопада не змогли потрапити на робочі місця, робота центрального офісу компанії заблокована озброєними людьми.

Як повідомлялося, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.