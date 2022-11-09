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АНАЛІТИКА

Держпідприємство «Бурштин України» приватизують за 6,7 млн гривень

 

На сайті Prozorro.Продажі завершилось прийняття пропозицій на участь у приватизаційному конкурсі з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Бурштин України". Єдину заявку подало ТОВ "Будтранс-Логістик", йдеться на сторінці аукціону.

Стартова ціна Бурштину України (спеціалізується на обробці дорогоцінного каміння та виготовленні ювелірних прикрас) була встановлена на рівні 6,4 млн грн.

Будтранс-Логістик запропонував за підприємство 6,7 млн грн й, відповідно, автоматично став переможцем торгів.

ТОВ "Будтранс-Логістик" було засноване у Рівному за два місяці до аукціону. Його основний вид діяльності - гуртова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, єдиний засновник - Анатолій Меснікович з Рівненської області.

Підприємство "Бурштин України" володіє ліцензією на видобування бурштину в Рівненській області, але його основна цінність - нерухомість у Рівному. Майно підприємства складається з 11 земельних ділянок площею 43,25 га та дев'яти об'єктів нерухомості площею 5847 кв. м у Рівному та селищі Клесів, де розташоване бурштинове родовище.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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