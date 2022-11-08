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Нові наглядові ради 5-ти відчужених підприємств сформовано - Резніков
16:09 07.11.2022 |
Міноборони сформувало нові наглядові ради відчужених на час воєнного стану у власність держави АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафти", "Укртатнафти" (в останніх двох випадках - спільно з НАК "Нафтогаз України"), повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників тощо, щоб робота підприємств не припинилася", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.
Резніков додав, що також окреслюється завдання відновити роботу цих п'яти підприємств, діяльність які наразі призупинено.
Як повідомлялося, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) рішенням від 6 листопада врегулювала питання депозитарного обліку депозитарних операцій із примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".
НКЦПФР також цього ж дня дозволила оперативне проведення зборів акціонерних товариств у період воєнного стану, тоді як до останнього часу вона допускала лише проведення дистанційних зборів.
В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний близько 42% - так званій групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в "Укртатнафті" (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.
Обіг усіх акцій "Мотор Січ", найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакета акцій китайській Skyrizon та пов'язаним із нею особам.
"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.
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