НБУ заборонив набуття Андрієм Косоговим істотної участі в Альфа-банку

Національний банк України заборонив набуття Косоговим Андрієм Миколайовичем істотної участі в Альфа-банку (Україна).

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Відповідне рішення 27 жовтня 2022 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем з огляду, зокрема, на застосування до Косогова Андрія Миколайовича персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 19 жовтня 2022 року та, відповідно, на невідповідність ділової репутації Косогова А. М. вимогам законодавства України.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня 2022 року Національний банк прийняв рішення визнати Косогова А. М. власником опосередкованої істотної участі в банку у розмірі 40,9614% статутного капіталу Альфа-банку, який набув істотну участь без отримання погодження Національного банку та з порушенням вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

Національний банк погоджує набуття істотної участі в банках в порядку, визначеному статтями 34 та 34-1 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами).

У квітні 2022 року НБУ погодив довірену особу Альфа-банку (Україна) Симеона Дянкова, який отримав право голосу за акціями, що належать акціонерам, чия репутація визнана небездоганною.

Наразі Дянков у межах повноважень бере участь в управлінні Альфа-банком (Україна).

Міністерство фінансів США та Міністерство закордонних справ Великої Британії заявили, що український Альфа-банк є окремою юридичною особою, яка не має відношення до російського банку і не підпадає під санкції.

У липні Альфа-банк (Україна) вирішив перейменуватися на Сенс Банк.

Видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести 1 млрд доларів зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.