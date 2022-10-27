Верховний суд задовольнив позов «Укрнафти» до ДПС на 3,3 млрд грн

Верховний Суд залишив у силі рішення Окружного
адмінсуду Києва, яким було задоволено позов «Укрнафти» до податківців і
зобов'язано ДПС надати Держказначейству висновок про повернення надміру
сплачених коштів з податку на прибуток за 2020 рік у розмірі 3,27 млрд
грн.
Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 19 жовтня, повідомляє Finbalance.
У своєму позові «Укрнафта» вимагала зарахувати нібито надміру
сплачені кошти з податку на прибуток, що виникли у результаті схеми
погашення боргів компанії у 2020 році, шляхом:
зарахування 1,92 млрд грн у рахунок сплати грошових зобов'язань з частини чистого прибутку за 2020 рік;зарахування 965,7 млн грн у рахунок сплати дивідендів за 2018 рік;повернення 381,85 млн грн на банківський рахунок «Укрнафти».
Таким чином Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу «Укрнафти» і
скасував постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 22 лютого, якою на
вимогу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з
великими платниками податків було скасовано згадане рішення Окружного
адмінсуду м. Києва.
Згідно з судовими матеріалами, податківці вказували, що 3,27 млрд
грн, перераховані «Укрнафтою» до спецфонду держбюджету в грудні 2020
року як авансовий внесок з податку на прибуток, не можуть вважатися
надміру сплаченимиу, оскільки підлягають використанню згідно з цільовим
призначенням, на виконання та в порядку, передбаченими окремим
спеціально ухваленим законом.
Однак Окружний адмінсуд м. Києва вирішив, що податківці не довели законність своєї позиції.
Нагадаємо, в кінці 2020 року Кабмін, «Нафтогаз» і «Укрнафта» провели
між собою взаєморозрахунки на десятки мільярдів гривень, завдяки яким
«Укрнафта» погасила свої податкові борги на 28,9 млрд грн.
Як уточнювала «Укрнафта» в своїй звітності, у грудні 2020 року вона
отримала від «Нафтогазу» передоплату в сумі 12,55 млрд грн (без ПДВ) за
2,06 млрд куб м газу (видобутого ще в 2006 році) та передоплату в сумі
19,66 млрд грн (без ПДВ) за природний газ майбутнього видобутку.