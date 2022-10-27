Верховний суд задовольнив позов «Укрнафти» до ДПС на 3,3 млрд грн

Верховний Суд залишив у силі рішення Окружного адмінсуду Києва, яким було задоволено позов «Укрнафти» до податківців і зобов'язано ДПС надати Держказначейству висновок про повернення надміру сплачених коштів з податку на прибуток за 2020 рік у розмірі 3,27 млрд грн.





Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 19 жовтня, повідомляє Finbalance.

У своєму позові «Укрнафта» вимагала зарахувати нібито надміру сплачені кошти з податку на прибуток, що виникли у результаті схеми погашення боргів компанії у 2020 році, шляхом:

зарахування 1,92 млрд грн у рахунок сплати грошових зобов'язань з частини чистого прибутку за 2020 рік;

зарахування 965,7 млн грн у рахунок сплати дивідендів за 2018 рік;

повернення 381,85 млн грн на банківський рахунок «Укрнафти».

Таким чином Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу «Укрнафти» і скасував постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 22 лютого, якою на вимогу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків було скасовано згадане рішення Окружного адмінсуду м. Києва.

Згідно з судовими матеріалами, податківці вказували, що 3,27 млрд грн, перераховані «Укрнафтою» до спецфонду держбюджету в грудні 2020 року як авансовий внесок з податку на прибуток, не можуть вважатися надміру сплаченимиу, оскільки підлягають використанню згідно з цільовим призначенням, на виконання та в порядку, передбаченими окремим спеціально ухваленим законом.

Однак Окружний адмінсуд м. Києва вирішив, що податківці не довели законність своєї позиції.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Кабмін, «Нафтогаз» і «Укрнафта» провели між собою взаєморозрахунки на десятки мільярдів гривень, завдяки яким «Укрнафта» погасила свої податкові борги на 28,9 млрд грн.

Як уточнювала «Укрнафта» в своїй звітності, у грудні 2020 року вона отримала від «Нафтогазу» передоплату в сумі 12,55 млрд грн (без ПДВ) за 2,06 млрд куб м газу (видобутого ще в 2006 році) та передоплату в сумі 19,66 млрд грн (без ПДВ) за природний газ майбутнього видобутку.