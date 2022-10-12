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АНАЛІТИКА

Укргазвидобування розпочинає співпрацю з чеською MND

 

АТ "Укргазвидобування" підписало меморандум про співпрацю із чеською у компанією MND у сфері розробки нових родовищ.

Про це повідомляє пресслужба Укргазвидобування.

Сторони підписали меморандум 7 жовтня у празькому офісі MND.

"Ми продовжуємо залучати міжнародних партнерів для збільшення запасів українського газу, не очікуючи завершення війни. Більше того, в умовах енергетичного шантажу росії це питання навіть набуло ще більшої актуальності. Впевнений, що наша співпраця з MND Group забезпечить розвиток нових можливостей для зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв", - зазначив директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Олег Толмачев.

Чеська MND має багаторічний досвід видобування вуглеводнів в Чехії, також з 2014 року здійснює розвідку та видобування на 5 нафтогазових родовищах в Україні.

Компанії планують поєднати свої знання Західного регіону для розкриття потенціалу ще невивчених ділянок.

Компанія MND зосереджується на різних сферах в енергетичному секторі: від видобутку нафти та газу до виробництва енергії з відновлюваних ресурсів, таких як геотермальна або вітрова енергія. А також забезпечує чеські домогосподарства газом та електроенергією.

За матеріалами: Економічна правда
 

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