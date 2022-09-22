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Нацбанк анулював ліцензії СК «Український страховий стандарт» за саботаж перевірки

 

Правління Національного банку 20 вересня вирішило анулювати усі ліцензії страхової компанії "Український страховий стандарт", повідомляється на сайті регулятора.

Таке рішення ухвалене у зв'язку з відмовою страховика у проведенні призначеної у серпні позапланової інспекційної перевірки НБУ. Коли інспектори Нацбанку прибули в офіс СК для перевірки, уповноважених осіб компанії на місці не виявилося. Згідно із законом про фінансові послуги, це вважається серйозним порушенням та підставою для анулювання ліцензій.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 21 вересня.

Після відкликання ліцензій страхова компанія позбавляється права займатися діяльністю за видами відкликаних ліцензій, але це не звільняє її від виконання своїх зобов'язань за договорами про надання фінансових послуг.

Український страховий стандарт засновано у 1994 році, основним акціонером компанії є Анастасія Іващенко. До 2010 року компанія мала назву "АИС-поліс".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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