Фінансові новини
- |
- 21.09.22
- |
- 06:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) призначила нового президента
12:40 20.09.2022 |
Найбільша українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) призначила нового президента - Звонарьова Кирила.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Авіаперевізник повідомив, що відповідна зміна керіввництва відбулась після закінчення контракту Євгенія Дихне. Він очолював МАУ протягом трьох років - з вересня 2019.
Новий президент авіакомпанії Кирил Звонарьов має більше 25 років досвіду на керівних посадах в різних галузях українських та міжнародних компаній. Зокрема, з 2014 по 2022 роки обіймав посаду заступника генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
А також є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Авіаційного Університету.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
ТОП-НОВИНИ
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафтогаз створив нову компанію для газорозподільного бізнесу
|«Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) призначила нового президента
|Апеляційний суд ухвалив передати 40% акцій Полтавського ГЗК Жеваго колишнім акціонерам
|ПриватБанк заявив про перемогу в Лондонському арбітражі у справах про облігації
|Нормативы к началу сентября нарушали 10 украинских банков - НБУ
|Макогона звільнили з посади директора Оператора ГТС
Бізнес
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок