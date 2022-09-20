Макогона звільнили з посади директора Оператора ГТС

АТ "Магістральні газопроводи України" 16 вересня припинило повноваження генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МГУ.

"16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ "ОГТСУ" було припинено повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Макогон зазначив, що не знає причин такого рішення.

"Перебуваючи у відрядженні, несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п'ятницю. Чотири голоси проти 1-го. Поки не зрозумів, з яких причин", - прокоментував він у Фейсбуці.

Макогон додав, що наразі вивчає деталі рішення.

Як повідомлялося, Сергій Макогон очолив ОГТСУ у травні 2019 року, у період відокремлення компанії від НАК "Нафтогаз України".

АТ "Магістральні газопроводи України" є єдиним акціонером ОГТСУ. Власником МГУ є держава в особі Кабінету Міністрів України.