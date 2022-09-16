Національна енергетична компанія "Укренерго" впровадила автоматизовану зміну постачальника електроенергії через програмний комплекс "Датахаб".

Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З 15 вересня 2022 року НЕК "Укренерго" відкрило для використання в чотирьох регіонах України 11 автоматизованих функцій програмного комплексу "Датахаб". Серед них зміна постачальника електроенергії, автоматичне переведення споживача на постачальника універсальних послуг або постачальника "останньої надії", автоматичне електропостачання за окремою площадкою комерційного обліку" , - розповіли в "Укренерго".

Повідомляється, що "Датахаб" - це програмний комплекс, призначений для адміністрування централізованих баз даних про площадки комерційного обліку електроенергії і пов'язаних з ними історичних даних споживання, його створення передбачено законом "Про ринок електроенергії" та Кодексом комерційного обліку.

У 2021 році компанія впровадила в "Датахабі" низку функцій для операторів систем розподілу (обленерго) та постачальників послуг комерційного обліку.

"Відсьогодні в "Датахабі" вже доступна низка функцій, пов'язаних із зміною постачальника. Зокрема, можна змінити електропостачальника за заявою споживача, автоматично перевести споживача на постачальника універсальних послуг або постачальника "останньої надії", припинити/відновити електропостачання за окремою площадкою комобліку, змінити умови договору електропостачання. До моменту появи цих функцій у "Датахабі" їх виконують оператори системи розподілу (обленерго). Через те, що процеси не автоматизовані, подекуди між їх учасниками виникають непорозуміння, які призводять до тривалих суперечок. Водночас "Датахаб" гарантує автоматичне документування дій кожної сторони та повністю виключає людський фактор з адміністрування процесів", - зазначається в повідомленні.

Скористатися новими автоматизованими функціями "Датахабу" першими зможуть постачальники, що працюють на територіях діяльності трьох операторів систем розподілу: ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (частина Дніпропетровської області) та ПрАТ "Атомсервіс" (частина Миколаївської та Кіровоградської областей).

В найближчі місяці функціонал планується розповсюдити на інші регіони.

Як повідомляли Українськi Новини, Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит в обсязі 97,3 млн євро на підтримку стійкості роботи національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України та передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

Крім того, на компанію покладено функції організатора аукціонів щодо доступу до перетину міждержавних ліній електропередач для експорту електроенергії.