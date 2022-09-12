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Укренерго отримало ₴3,7 мільярда з моменту відновлення експорту електроенергії
17:52 12.09.2022 |
НЕК «Укренерго» з 30 червня по 11 вересня отримало понад 3,7 млрд грн на аукціонах із доступу до міждержавних електромереж.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
"Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 11 вересня, складає понад 3,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за тиждень 5-11 вересня було продано всі наявні права доступу до міждержавних перетинів зі Словаччиною та Румунією. Кількість учасників окремого аукціону становила до 11 компаній.
Згідно з повідомленням, середньозважена ціна доступу до перетину за минулий тиждень зменшилася до 9,3 тис. грн/МВт-год. Найвища гранична ціна в одну окрему годину склала 16,5 тис. грн/МВт-год в напрямку Румунії (5 вересня на 21 годину).
Як повідомлялося, 4 вересня ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.
Регіональна група Континентальна Європа 7 червня 2022 року погодила поетапне розширення можливостей для експорту та імпорту електроенергії між Україною та сусідніми країнами ЄС за умови впровадження організаційно-технічних передумов.
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