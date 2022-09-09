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Укренерго отримало обладнання від німецького системного оператора 50Hertz
12:26 09.09.2022 |
НЕК "Укренерго" отримала генератори та сучасні освітлювальні прилади від німецького системного оператора 50Hertz.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укренерго у Фейсбуці.
"Німецький системний оператор 50Hertz надав нам 14 генераторів та 50 сучасних освітлювальних приладів, які вже зовсім скоро будуть працювати на енергетичних об'єктах Укренерго, зокрема під час ремонтних та відновлювальних робіт", - ідеться у повідомленні.
Крім того, 50Hertz фінансує виготовлення нового обладнання для українських підстанцій та допомагає втілювати проєкти для поглиблення інтеграції української енергосистеми в європейську енергомережу ENTSO-E. Зазначається, що німецька сторона готова вести діалог про подальше партнерство і допомогу Укренерго.
Як повідомлялося, ЄБРР спрямує 97 млн євро кредиту на підтримку стійкості роботи Укренерго. Кошти надаються в рамках Пакета допомоги ЄБРР шляхом перепрофілювання кредиту цієї установи в рамках Проєкту модернізації мережі електропередачі.
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