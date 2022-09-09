Укренерго отримало обладнання від німецького системного оператора 50Hertz

НЕК "Укренерго" отримала генератори та сучасні освітлювальні прилади від німецького системного оператора 50Hertz.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укренерго у Фейсбуці.

"Німецький системний оператор 50Hertz надав нам 14 генераторів та 50 сучасних освітлювальних приладів, які вже зовсім скоро будуть працювати на енергетичних об'єктах Укренерго, зокрема під час ремонтних та відновлювальних робіт", - ідеться у повідомленні.

Крім того, 50Hertz фінансує виготовлення нового обладнання для українських підстанцій та допомагає втілювати проєкти для поглиблення інтеграції української енергосистеми в європейську енергомережу ENTSO-E. Зазначається, що німецька сторона готова вести діалог про подальше партнерство і допомогу Укренерго.

Як повідомлялося, ЄБРР спрямує 97 млн євро кредиту на підтримку стійкості роботи Укренерго. Кошти надаються в рамках Пакета допомоги ЄБРР шляхом перепрофілювання кредиту цієї установи в рамках Проєкту модернізації мережі електропередачі.