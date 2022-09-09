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АМКУ взявся за справу проти Борщагівського хімфармзаводу
11:17 09.09.2022 |
Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи проти ПрАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» через ознаки неправомірного збирання комерційної таємниці конкурента - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що фірма "Дарниця" повідомила у заяві до Комітету про те, що «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» під час розгляду справи в одному з українських судів поширив інформацію про імпортовані фірмою активні фармацевтичні інгредієнти.
Така інформація є закритою та має комерційний характер. наголосили в компанії. Так само, як і відомості про постачальників, вартість експортованої на територію України фармацевтичної сировини, домовленості з постачальниками тощо.
У «Дарниці» стверджують, що не давали конкуренту дозволу на отримання, розголошення або використання іншим чином відомостей, що містять комерційну таємницю. Тож, на думку заявника, інформацію було здобуто у протиправний спосіб.
АМКУ повідомляє, що здобуття ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» закритої інформації про компанію-конкурента містить ознаки порушення, передбаченого статтею 16 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Комітет встановив, що і заявник, і відповідач здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів, для чого закуповують за кордоном однаковий перелік активних фармацевтичних інгредієнтів. Тому компанії є прямими конкурентами.
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