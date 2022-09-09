Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АМКУ взявся за справу проти Борщагівського хімфармзаводу

11:17 09.09.2022 |

Новини компаній

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи проти ПрАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» через ознаки неправомірного збирання комерційної таємниці конкурента - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що фірма "Дарниця" повідомила у заяві до Комітету про те, що «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» під час розгляду справи в одному з українських судів поширив інформацію про імпортовані фірмою активні фармацевтичні інгредієнти.

Така інформація є закритою та має комерційний характер. наголосили в компанії. Так само, як і відомості про постачальників, вартість експортованої на територію України фармацевтичної сировини, домовленості з постачальниками тощо.

У «Дарниці» стверджують, що не давали конкуренту дозволу на отримання, розголошення або використання іншим чином відомостей, що містять комерційну таємницю. Тож, на думку заявника, інформацію було здобуто у протиправний спосіб.

АМКУ повідомляє, що здобуття ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» закритої інформації про компанію-конкурента містить ознаки порушення, передбаченого статтею 16 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Комітет встановив, що і заявник, і відповідач здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів, для чого закуповують за кордоном однаковий перелік активних фармацевтичних інгредієнтів. Тому компанії є прямими конкурентами.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6491
  0,5120
 1,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1217  0,17 0,43 41,1957  0,10 0,25
EUR 39,6120  0,25 0,62 41,2390  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес