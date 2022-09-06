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У серпні НБУ застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу

 


Національний банк у серпні застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія), а також валютного законодавства, виявлені в діяльності банків та небанківських фінансових установ у серпні 2022 року, застосував до двох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "КІБˮ - штрафу в розмірі 6 929 165, 32 гривень за порушення;

АТ "ОТП БАНКˮ - письмове застереження за порушення вимог;

ТОВ "МІЛОАНˮ - письмове застереження;

КС "РОСТОВЩИКˮ - штраф у розмірі 204 тис. гривень;

КС "УОЦˮ - штраф у розмірі 204 тис. гривень;

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНЯ АГРОФОНДˮ - письмове застереження;

ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНСˮ: штраф у розмірі 204 тис. гривень та письмове застереження за порушення вимог;

ТОВ "НСПˮ: штраф у розмірі 340 тис гривень та письмове застереження;

ТОВ "ФК "№1ˮ: штраф у розмірі 204 тис. гривень та письмове застереження;

Крім того, Національний банк уже інформував громадськість про застосування в серпні 2022 року заходів впливу до 6 небанківських фінансових установ, а саме до:

ТОВ "ДСД ФІНАНСˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

ТОВ "ФК "КОНСТАНТА Мˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "24 ОНЛАЙНˮ:

- штраф у розмірі 51 тис. гривень за порушення вимог пункту 17 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов'язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;

- штраф у розмірі 100 тис. гривень за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту та пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2 в частині неналежного виконання установою обов'язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установу і які пов'язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законами України, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії;

- письмове застереження;

- відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУППˮ - відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;

ТОВ "ФК "ФІНОФІСˮ:

- штраф у розмірі 51 тис. гривень за порушення вимог пункту 17 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов'язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;

- штраф у розмірі 100 тис гривень за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту та пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2 у частині неналежного виконання установою обов'язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установу і які пов'язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законами України, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії;

- письмове застереження;
За матеріалами: Українські Новини
 

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