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НБУ визначив двадцятку ризикових страховиків України за обсягами зібраних чистих премій за І пів.-2022
17:40 31.08.2022 |
Лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2022 року є страхові компанії АRX (1,526 млрд грн), "Уніка" (1,239 млрд грн) та СГ "ТАС" (1,123 млрд грн, усі - Київ).
Як повідомляється в оприлюднених на сайті НБУ основних показниках діяльності страхових компаній України за перше півріччя 2022 року, лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали "Уніка" (498 млн грн), АRX (497,5 млн грн) та СГ "ТАС" (450 млн грн).
|Страхові компанії
|Чисті премії
|Підписані премії
|Передано у перестрахування
|Страхові виплати
|АRX
|1526
|1193
|61,158
|497,5
|"Уніка"
|1239
|1251
|192,6
|498
|СД "ТАС"
|1123
|1053
|58,139
|450,9
|"Арсенал-Страхування"
|885,1
|656,8
|53,2
|343,6
|"УСГ"
|867
|1322
|557,8
|329,9
|"ІНГО"
|711,9
|706,7
|114,6
|311
|"ВУСО"
|565,9
|660,9
|87,2
|220,1
|"Альфа Страхування"
|560,3
|509
|1,835
|194
|"Універсальна"
|532,2
|474,8
|34,229
|154,7
|"ПЗУ Україна"
|525,8
|558,1
|91,5
|272,1
|"Оранта"
|520
|494,7
|15,292
|201,8
|"Провідна"
|513,3
|504,9
|3,451
|268,2
|"Княжа VIG"
|379
|517,9
|174,7
|177,6
|"Прем'єр Гарант Профі"
|319,6
|313,5
|0,9
|97,612
|"УПСК"
|311,4
|234,4
|18,890
|94,688
|Гардіан
|305
|353,8
|27,1
|58,253
|"Країна"
|274,3
|251,8
|6,9
|123,1
|"Експрес-страхування"
|271,3
|178,9
|0,122
|102,4
|"Кредо"
|200
|268
|83,227
|77,7
|"Євроінс Україна"
|196,8
|204,8
|50,3
|85,04
Дані: НБУ млн грн
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