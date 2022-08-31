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АНАЛІТИКА

НБУ визначив двадцятку ризикових страховиків України за обсягами зібраних чистих премій за І пів.-2022

 

Лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2022 року є страхові компанії АRX (1,526 млрд грн), "Уніка" (1,239 млрд грн) та СГ "ТАС" (1,123 млрд грн, усі - Київ).

Як повідомляється в оприлюднених на сайті НБУ основних показниках діяльності страхових компаній України за перше півріччя 2022 року, лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали "Уніка" (498 млн грн), АRX (497,5 млн грн) та СГ "ТАС" (450 млн грн).

Страхові компанії Чисті премії Підписані премії Передано у перестрахування Страхові виплати
АRX 1526 1193 61,158 497,5
"Уніка" 1239 1251 192,6 498
СД "ТАС" 1123 1053 58,139 450,9
"Арсенал-Страхування" 885,1 656,8 53,2 343,6
"УСГ" 867 1322 557,8 329,9
"ІНГО" 711,9 706,7 114,6 311
"ВУСО" 565,9 660,9 87,2 220,1
"Альфа Страхування" 560,3 509 1,835 194
"Універсальна" 532,2 474,8 34,229 154,7
"ПЗУ Україна" 525,8 558,1 91,5 272,1
"Оранта" 520 494,7 15,292 201,8
"Провідна" 513,3 504,9 3,451 268,2
"Княжа VIG" 379 517,9 174,7 177,6
"Прем'єр Гарант Профі" 319,6 313,5 0,9 97,612
"УПСК" 311,4 234,4 18,890 94,688
Гардіан 305 353,8 27,1 58,253
"Країна" 274,3 251,8 6,9 123,1
"Експрес-страхування" 271,3 178,9 0,122 102,4
"Кредо" 200 268 83,227 77,7
"Євроінс Україна" 196,8 204,8 50,3 85,04

Дані: НБУ млн грн
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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