Польський акціонер через війну відмовився від продажу Ідея Банку

Польський Getin Holding відмовився від продажу львівського АТ "Ідея Банк" через війну. Про це повідомлено у звітності компанії.

"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією в Україні <...> план продажу банку було скасовано, а активи й зобов'язання українських компаній більше не вважаються такими, що призначені для продажу", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх шести місяців група Getin списала 230,6 млн злотих (1,9 млрд грн) через знецінення українських активів. Окрім банку, до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс".

Зараз в Україні працюють 67 відділень Ідея Банку, що становить близько 87% його мережі. Банк поступово відновлює кредитну діяльність там, де це можливо з міркувань безпеки.