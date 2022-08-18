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АНАЛІТИКА

Збори акціонерів Альфа-Банку Україна схвалили його перейменування на «Сенс Банк»

 

Альфа-Банк Україна на запит агентства "Інтерфакс-Україна" підтвердив, що призначені на 12 серпня дистанційні збори акціонерів банку відбулися і наступного тижня буде оприлюднено їх рішення про зміну найменування банку на нове - АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).

"Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет - розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві", - наведено слова голови правління банку Алли Комісаренко у відповіді.

У фінустанові зазначили, що проведені збори - один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.

Як раніше зазначав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" ексміністр фінансів Болгарії Симеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку, правління фінустанови вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом

"За декілька днів після початку війни правління ухвалило рішення відмовитися від бренду "Альфа-Банк". Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", - пояснив Дянков причини перейменування.

За даними банку, його найбільшими акціонерами нині опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмічова, котрі потрапили під санкції, розміром відповідно 20,9659% і 16,3239%), Михайло Фрідман (32,8632%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Дянков є довіреною особою НБУ за пакетами Косогова, а також Фрідмана й Авена, які потрапили під санкції.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-ме місце (104,03 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Чистий збиток банку, згідно з інформацією Нацбанку, становив 2,35 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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