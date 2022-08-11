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Суд передав АРМА скраплений газ «Укрнафти» у справі про його продаж фірмам Коломойського
17:23 11.08.2022 |
Суд арештував частину не реалізованого ПАТ "Укрнафта" скрапленого газу та передав його в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Як повідомляє пресслужба ДБР, рішення було ухвалено за матеріалами кримінального провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу "Укрнафтою" у квітні-травні 2022 року. Йдеться про продаж скрапленого газу за заниженими вдвічі цінами структурам Ігоря Коломойського.
За даними слідства, у квітні, під час воєнного стану "Укрнафта" подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. При цьому на засіданні аукціонного комітету була погоджена запропонована компанією біржа, яка не мала відповідної ліцензії.
"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової. Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників із пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тонну, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тонну", - зазначається у повідомленні.
При цьому інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.
Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн грн, вказують в ДБР.
Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" оскаржила накладений судом за клопотанням Офісу генпрокурора і ДБР арешт на скраплений газ, який, за даним слідства, було продано за заниженою ціною з порушенням процедури. В "Укрнафті" також стверджували, що з 14 000 тон скрапленого газу, про арешт яких заявляв Офіс генпрокурора, фактично арештувати вдалося лише 1550 тонн, які на час накладення арешту ще не були відвантажені покупцям.
Нагадаємо, 27 квітня "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну на товарному майданчику "Української міжбанківської валютної біржі".
Інформацію про учасників та переможців не розкривали, однак за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов'язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським. Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.
"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, - близько 42% акцій.
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