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АНАЛІТИКА

Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії майже вп'ятеро

 

Національна енергетична компанія "Укренерго" та польський оператор системи передачі PSE S.A почали відновлювати міждержавну лінію електропередач між Україною та Польщею.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Facebook.

Зазначається, що відповідну рамкову угоду підписали голова правління Укренерго Володимир Кудрицький та президент PSE S.A. Ерік Клоссовські.

У компанії розповіли, що експорт електроенергії до Польщі відновився через декілька тижнів після синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи і зараз складає 215 МВт.

"Введення відновного інтерконектора в роботу на початку наступного року може збільшити фізичні можливості для експорту української електроенергії до Польщі ще майже на 1 000 МВт", - прогнозують в Укренерго.

Проєкт по відновленню міждержавної лінії електропередачі реалізується на виконання меморандуму між Міністерством енергетики України та Міністерством клімату та навколишнього середовища Польщі.

"Збільшення експорту української електроенергії - крок до створення загальноєвропейської системи енергетичної безпеки. Українська електроенергії - гарна альтернатива російського газу на європейському ринку", - резюмували в Укренерго.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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