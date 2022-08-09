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Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії майже вп'ятеро
17:54 09.08.2022 |
Національна енергетична компанія "Укренерго" та польський оператор системи передачі PSE S.A почали відновлювати міждержавну лінію електропередач між Україною та Польщею.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Facebook.
Зазначається, що відповідну рамкову угоду підписали голова правління Укренерго Володимир Кудрицький та президент PSE S.A. Ерік Клоссовські.
У компанії розповіли, що експорт електроенергії до Польщі відновився через декілька тижнів після синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи і зараз складає 215 МВт.
"Введення відновного інтерконектора в роботу на початку наступного року може збільшити фізичні можливості для експорту української електроенергії до Польщі ще майже на 1 000 МВт", - прогнозують в Укренерго.
Проєкт по відновленню міждержавної лінії електропередачі реалізується на виконання меморандуму між Міністерством енергетики України та Міністерством клімату та навколишнього середовища Польщі.
"Збільшення експорту української електроенергії - крок до створення загальноєвропейської системи енергетичної безпеки. Українська електроенергії - гарна альтернатива російського газу на європейському ринку", - резюмували в Укренерго.
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