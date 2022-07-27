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«Укргазвидобування» відновило роботу газової свердловини у Полтавській області добовим дебітом 200 тис. куб. м
13:21 27.07.2022 |
АТ "Укргазвидобування" відновило свердловину у Полтавській області, яка забезпечує надходження майже 200 тис. куб. м газу за добу.
Про це повідомила прес-служба компанії 26 липня.
За її даними, вперше розвідувальну свердловину запустили в роботу ще 2008 року. Сумарно вона забезпечила понад 83 млн куб. м газу. Згодом свердловина почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилася, допоки фахівці компанії не знайшли рішення для її відновлення.
Капітальний ремонт свердловини виконала філія "УГВ-сервіс" власним обладнанням.
"Фахівці з геологорозробки та геофізики нашого управління переглянули наявні геофізичні відомості по свердловині та запропонували випробувати перспективні горизонти, що залягають вище за раніше експлуатовані", - зазначила начальник відділу розробки родовищ "Полтавагазвидобування" Людмила Лагура.
Нагадаємо, у середині липня "Укргазвидобування" повідомило про запуск у Полтавській області нової свердловини глибиною понад 6 тис. м і дебітом 100 тис. куб. м газу на добу.
УГВ у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% порівняно з 2020 роком - до 13,666 млрд куб. м, товарного газу - на 3,6%, до 12 млрд. 932,5 млн. куб. м. При цьому видобуток рідких вуглеводнів знизився на 3,7% - до 614,5 тис. тонн.
УГВ у 2021 році пробурило і підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій з буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку 77 свердловин.
НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".
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