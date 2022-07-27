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НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
11:54 27.07.2022 |
Національний банк оскаржив у касаційному порядку судові рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду стосовно скасування рішення регулятора про накладення штрафу на Акордбанк у розмірі 300 тис. гривень.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Штраф був накладений за порушення у сфері фінансового моніторингу.
В липні 2020 року Національний банк застосував до банку зазначений штраф за порушення вимог положення про здійснення банками фінансового моніторингу у частині нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
Рішення Національного банку про накладення у січні 2020 року штрафу на цей банк у розмірі 2 313 086,75 гривень скасовано в судовому порядку.
Нагадуємо, що регулятор застосував цей захід впливу за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.
Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд міста Києва у задоволенні позовних вимог банку до Національного банку відмовив повністю.
Проте Шостий апеляційний адміністративний суд скасував вищезазначене рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та ухвалив нове рішення про задоволення позовних вимог банку, яке залишено без змін Верховним Судом.
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