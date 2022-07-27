Фінансові новини
- |
- 27.07.22
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кропачов купив ліцензію телеканалу нардепа-зрадника від «Слуги народу»
08:59 27.07.2022 |
Бізнесмен Віталій Кропачов придбав компанію ТОВ "Корона санрайс", якій належить цифрова ліцензія "4-го каналу" нардепа-колаборанта Олексія Ковальова ("Слуга народу").
Інформація про зміну власності щодо ТОВ "Корона санрайс" з'явилась у реєстрі 19 та 20 липня, пише галузеве видання "Детектор медіа".
Згідно з даними про зміну власників компанії, спершу її купив юрист і медіавласник Максим Варламов, а далі він продав її Віталію Кропачову через його компанію ТОВ "Укрдонінвест".
15 липня Державне бюро розслідувань повідомило про арешт трьох компаній колаборанта Ковальова та його банківських рахунків загальною вартістю 4,7 млн грн. Серед них основна юридична особа 4-го каналу - ТРК "Інтеррадіо". Саме ця компанія володіє 90% техніки, і до неї працевлаштовані всі працівники. Також арешт накладений на ще дві компанії, які мають близько 10% техніки та оборотних активів каналу: ТОВ "Ар ті ай продакшн" та "ТОВ "ІА "Ар ті ай"".
Водночас на ТОВ "Корона Санрайс", якій належить цифрова ліцензія каналу, арешт не накладався. Це сталося через те, що через компанія ще за кілька тижнів до арешту була віддана за борги Максиму Варламову, колишньому співвласнику "4-го каналу".
Сам Максим Варламов у коментарі "Детектору медіа" підтвердив, що отримав 100% корпоративних прав у ТОВ "Корона Санрайс" 7 липня 2022 року (за дев'ять днів до повідомлення ДБР про арешт майна Ковальова). За його словами, угоду він уклав із юридичною особою "4-го каналу", її підписав чинний директор Тарас Боровський. Подальший продаж компанії Кропачову він пояснив "фінансовими причинами".
Статті на тему:
18.11.21 Коломойский спровоцировал серьезный кризис в украинской энергетике, ситуация будет только ухудшаться - Кропачев
Кропачев подчеркнул, что у Коломойского давно была "имперская замашка" построить холдинг, подобный Ренату Ахметову. "Это обычный крестовый поход Коломойского на Ахметова. Это привело к трагедии, которая на данный момент есть", - заявил бизнесмен.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий генпрокурор Андрій Костін. «Людина Єрмака» і екскандидат на голову САП
ТОП-НОВИНИ
|Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння зосередження влади в руках Єрмака
|«Нафтогаз» повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати
|Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|«Укргазвидобування» відновило роботу газової свердловини у Полтавській області добовим дебітом 200 тис. куб. м
|«АрселорМіттал Кривий Ріг» з серпня на три місяці призупиняє роботу свого ГЗК
|НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
|«Нафтогаз» невідкладно запропонує власникам єврооблігацій нову угоду про відстрочку
|Нардеп Столар з ОПЗЖ продав свої телеканали
|Кропачов купив ліцензію телеканалу нардепа-зрадника від «Слуги народу»
|Кабмін просить у кредиторів Укравтодору та Укренерго відстрочки на два роки з виплати боргів
Бізнес
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего