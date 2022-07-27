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АНАЛІТИКА

Кропачов купив ліцензію телеканалу нардепа-зрадника від «Слуги народу»

 

Бізнесмен Віталій Кропачов придбав компанію ТОВ "Корона санрайс", якій належить цифрова ліцензія "4-го каналу" нардепа-колаборанта Олексія Ковальова ("Слуга народу").

Інформація про зміну власності щодо ТОВ "Корона санрайс" з'явилась у реєстрі 19 та 20 липня, пише галузеве видання "Детектор медіа".

Згідно з даними про зміну власників компанії, спершу її купив юрист і медіавласник Максим Варламов, а далі він продав її Віталію Кропачову через його компанію ТОВ "Укрдонінвест".

15 липня Державне бюро розслідувань повідомило про арешт трьох компаній колаборанта Ковальова та його банківських рахунків загальною вартістю 4,7 млн грн. Серед них основна юридична особа 4-го каналу - ТРК "Інтеррадіо". Саме ця компанія володіє 90% техніки, і до неї працевлаштовані всі працівники. Також арешт накладений на ще дві компанії, які мають близько 10% техніки та оборотних активів каналу: ТОВ "Ар ті ай продакшн" та "ТОВ "ІА "Ар ті ай"".

Водночас на ТОВ "Корона Санрайс", якій належить цифрова ліцензія каналу, арешт не накладався. Це сталося через те, що через компанія ще за кілька тижнів до арешту була віддана за борги Максиму Варламову, колишньому співвласнику "4-го каналу".

Сам Максим Варламов у коментарі "Детектору медіа" підтвердив, що отримав 100% корпоративних прав у ТОВ "Корона Санрайс" 7 липня 2022 року (за дев'ять днів до повідомлення ДБР про арешт майна Ковальова). За його словами, угоду він уклав із юридичною особою "4-го каналу", її підписав чинний директор Тарас Боровський. Подальший продаж компанії Кропачову він пояснив "фінансовими причинами".

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Кропачев подчеркнул, что у Коломойского давно была "имперская замашка" построить холдинг, подобный Ренату Ахметову. "Это обычный крестовый поход Коломойского на Ахметова. Это привело к трагедии, которая на данный момент есть", - заявил бизнесмен.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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