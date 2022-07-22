ФГВФО виставляє на продаж актив боржника «Промінвестбанку» – титанову компанію «Велта»

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виставляє на торги 1 серпня боржника "Промінвестбанку" (ПІБ) - компанію "Велта" з активами з видобутку руд, що містять титан, в Новомиргороді (Кіровоградська обл.).

Згідно з пресрелізом фонду в четвер, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб починає продаж ПАТ "Промінвестбанк", що ліквідується. Перший лот - права вимоги щодо кредитних договорів, укладених з юридичними особами. Аукціон відбудеться 1 серпня в системі Prozorro. Продажі.

До складу лоту (№ G16N021140) входять права вимоги щодо кредитних договорів, укладених із двома юридичними особами. Загальна заборгованість з лоту становить 5,8 млрд грн.

При цьому уточнюється, що у забезпечення за кредитними договорами оформлено нерухомість промислового призначення (виробничі комплекси, корпуси тощо) загальною площею 10370 кв. м., обладнання у складі ЦМК (збагачувального комбінату), обладнання виробничої інфраструктури, автотранспорт та спецтехніка у Новомиргородському р-ні Кіровоградської області, а також корпоративні права, що становлять 100% частки у статутному капіталі одного із позичальників, та фінансова порука юридичної та фізичних осіб.

Група компаній спеціалізується на видобутку та збагаченні титанової сировини.

Початкова ціна лоту - 5,8 млрд грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, і фізичні особи, крім позичальників і поручителів за кредитами Російської Федерації чи осіб, пов'язаних із державою-агресором. Кошти, отримані від продажу активів банків, що ліквідуються, Фонд направляє на розрахунки з їх кредиторами, йдеться в пресрелізі.

У пресрелізі не уточнюється назва компанії, однак із документів випливає, що це виробничо-комерційна фірма "Велта" (Дніпро), яка побудувала ГЗК на Бирзулівському родовищі потужністю 240 тис. тонн концентрату ільменіту на рік.

Раніше "Велта" направила позов до Господарського суду Києва до ПІБ щодо отриманого раніше кредиту в банку про зміну кредитного договору. Господарський суд задовольнив позов "Велти", зобов'язавши компанію погасити заборгованість у розмірі $93 млн 338,446 тис. не пізніше 1 липня 2021 року.

"Дата остаточного повернення сум кредиту, одержаних у межах цього договору - 01.07.2021 року", - констатується у рішення суду від 29 березня 2017 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада 12 травня 334 голосами затвердила указ президента Володимира Зеленського від 11 травня про примусове вилучення активів в Україні, зокрема, 99,772644% акцій ПІБу, що належать ВЕБ РФ.

У свою чергу СЕО та співвласник компанії Андрій Бродський у фейсбуці 20 липня написав, що "наша компанія комусь дуже "подобається".

"Я не припускав, що події розгортатимуться так швидко. Цього дня не встиг я поїхати до лікарні з травмованою рукою, як в офіс "Велти" прибули небажані, але, на жаль, очікувані "гості"".

При цьому він переконаний, що в процесі беруть участь "правоохоронці, росіяни, корупція".

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю компанії є видобуток та виробництво ільменітового концентрату. З 2012 року компанія веде видобуток та переробку титанової сировини у Кіровоградській області на Бирзулівському родовищі.

Крім того, має ліцензію на промислову розробку Лікарівського родовища-аналогу. "Велта" неодноразово заявляла про плани побудови вертикально інтернованої групи від видобутку сировини до виробництва кінцевих виробів із титану.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).





