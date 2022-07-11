Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Альфа-Банк» меняет название на «Сенс Банк»

 

"Альфа Банк" меняет название на "Сенс Банк", о чем уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом сообщает FinClub. Экономической правде также подтвердили эту информацию в банке.

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - говорится в письме кредитного учреждения.

На английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров "Альфа-Банка" НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

"Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", - заявил тогда Дянков.

Отметим, что мобильное приложение банка уже несколько лет называется Sense SuperApp.

"Альфа-Банк" отнесен Национальным банком к системно важным. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.

Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).
За матеріалами: Экономическая правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,7114  0,37 1,05 36,7000  0,60 1,65
EUR 36,1405  0,23 0,64 37,2976  0,32 0,87

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес