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«Альфа-Банк» меняет название на «Сенс Банк»
13:46 11.07.2022 |
"Альфа Банк" меняет название на "Сенс Банк", о чем уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Об этом сообщает FinClub. Экономической правде также подтвердили эту информацию в банке.
"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - говорится в письме кредитного учреждения.
На английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.
Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров "Альфа-Банка" НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.
"Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", - заявил тогда Дянков.
Отметим, что мобильное приложение банка уже несколько лет называется Sense SuperApp.
"Альфа-Банк" отнесен Национальным банком к системно важным. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.
Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).
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