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АМКУ разрешил Укрпоште купить Альпари Банк. Последнее слово за НБУ
21:19 24.06.2022 |
Антимонопольный Комитет Украины предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банк. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.
"Благодарим АМКУ за позитивное решение. В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпошта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпошта взялась за эту задачу. А еще - за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривня в бюджете. До 10 миллиардов гривень за 3-4 года! Это много Байрактаров", - написал Смелянский.
Еще в декабре прошлого года глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что согласование Национальным банком покупки Укрпоштой Альпари Банка будет зависеть от позиции Антимонопольного комитета.
НБУ обязан принять решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов.
Альпари Банк с уставным капиталом в 200 млн грн имеет только одно отделение и принадлежит на 100% Бахтаре Хедаятоллаху. Один из самых убыточных банков в Украине за ІІІ квартал 2021 года.
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