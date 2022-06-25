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АНАЛІТИКА

АМКУ разрешил Укрпоште купить Альпари Банк. Последнее слово за НБУ

 

Антимонопольный Комитет Украины предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банк. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

"Благодарим АМКУ за позитивное решение. В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпошта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпошта взялась за эту задачу. А еще - за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривня в бюджете. До 10 миллиардов гривень за 3-4 года! Это много Байрактаров", - написал Смелянский.

Еще в декабре прошлого года глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что согласование Национальным банком покупки Укрпоштой Альпари Банка будет зависеть от позиции Антимонопольного комитета.

НБУ обязан принять решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов.

Альпари Банк с уставным капиталом в 200 млн грн имеет только одно отделение и принадлежит на 100% Бахтаре Хедаятоллаху. Один из самых убыточных банков в Украине за ІІІ квартал 2021 года.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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