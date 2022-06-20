Нормативы к началу июня нарушали 16 украинских банков - НБУ

Норматив регулятивного капитала (норматив Н1, не меньше 200 млн грн) по состоянию на 1 июня 2022 года нарушал БТА Банк с показателем 192,418 млн и Альпари Банк (192,998 млн грн), свидетельствует ежемесячная статистика, опубликованная на сайте Национального банка Украины (НБУ) впервые с начала полномасштабной войны.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) нарушали Индустриалбанк (39,18%), Ощадбанк (25,01%) и Мегабанк (59,86%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 5%) нарушали Ощадбанк (164,53%), ПриватБанк (90,2%%), банки "Альянс" (78,3%) и "Портал" (14%). Индустриалбанк (12,7%), Скайбанк (8,2%), банк "Траст-Капитал" (5,4%).

По данным НБУ, норматив коэффициента покрытия ликвидностью в инвалюте (LCRів, не менее 100%) нарушали ТАСкомбанк (98,33%), Идея Банк (87,4%), Айбокс Банк (69,57%), Полтава-Банк (29,1%) и Мегабанк (27,97%).

Коэффициента чистого стабильного финансирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR, не менее 100%) не придерживались банк ОТП Банк (99,6%). "Альянс" (97,3%), банк "Глобус", (95,7%), ПИБ (95,1%), Мегабанк (82,3%).

Указывается, что Мегабанк нарушал норматив достаточности регулятивного капитала (норматив Н2, не меньше 10%) с показателем 4,08%, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, не больше 25%) с показателем 81,85%, норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 5%) со значением 54% и норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCRвв, не менее 100%) с показателем 3,1%.

Отмечается, что норматив расчета банками норматива краткосрочной ликвидности (Н6) не указан в статистике этого месяца, так как он был отменен 23 марта.

