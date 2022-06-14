Владеющая в Украине ферроникелевым комбинатом группа Solway подтвердила свой уход из России из-за осуждения военной агрессии

Международная инвестиционная группа Solway, владеющая ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), подтвердила свой выход из российских активов из-за военной агрессии России против Украины.

"В марте 2022 года группа осудила действия правительства России и приняла решение о выходе из российских активов. На данный момент этот процесс легально завершён", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в субботу.

Ранее СМИ распространили информацию, что международная горно-металлургическая группа Solway вышла из проекта по добыче золота на отвалах Ключевского месторождения в Забайкалье и действующего предприятия по добыче золота и серебра на Курильских островах.

Побужский ферроникелевый комбинат - единственное в Украине предприятие, производящее в промышленных масштабах ферроникель.

В 2003 году, после длительного простоя, международная компания Solway Investment Group приобрела активы комбината и годом позже перезапустила его. Побужский ферроникелевый завод был преобразован в Побужский ферроникелевый комбинат с возобновлением и выпуска ферроникеля. Основной сырьевой базой для производства ферроникеля является привозная руда.

В настоящее время ПФК полностью интегрирован в производственный процесс Solway Investment Group. Общая сумма инвестиций группы в комбинат составила более $130 млн.

Международная инвестиционная группа Solway начала деятельность в 2002 года. Является частной компанией, ведущей диверсифицированный бизнес в горнодобывающей и металлургической промышленности. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии, Люксембурге, Эстонии и на Мальте. 100% уставного капитала принадлежит гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway расположены в Северной Македонии, Гватемале, Индонезии, в Аргентине и Украине.

