Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Владеющая в Украине ферроникелевым комбинатом группа Solway подтвердила свой уход из России из-за осуждения военной агрессии
10:26 13.06.2022 |
Международная инвестиционная группа Solway, владеющая ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), подтвердила свой выход из российских активов из-за военной агрессии России против Украины.
"В марте 2022 года группа осудила действия правительства России и приняла решение о выходе из российских активов. На данный момент этот процесс легально завершён", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в субботу.
Ранее СМИ распространили информацию, что международная горно-металлургическая группа Solway вышла из проекта по добыче золота на отвалах Ключевского месторождения в Забайкалье и действующего предприятия по добыче золота и серебра на Курильских островах.
Побужский ферроникелевый комбинат - единственное в Украине предприятие, производящее в промышленных масштабах ферроникель.
В 2003 году, после длительного простоя, международная компания Solway Investment Group приобрела активы комбината и годом позже перезапустила его. Побужский ферроникелевый завод был преобразован в Побужский ферроникелевый комбинат с возобновлением и выпуска ферроникеля. Основной сырьевой базой для производства ферроникеля является привозная руда.
В настоящее время ПФК полностью интегрирован в производственный процесс Solway Investment Group. Общая сумма инвестиций группы в комбинат составила более $130 млн.
Международная инвестиционная группа Solway начала деятельность в 2002 года. Является частной компанией, ведущей диверсифицированный бизнес в горнодобывающей и металлургической промышленности. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии, Люксембурге, Эстонии и на Мальте. 100% уставного капитала принадлежит гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway расположены в Северной Македонии, Гватемале, Индонезии, в Аргентине и Украине.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал активы «Моршинской" Фридмана на 50 миллионов
|Владеющая в Украине ферроникелевым комбинатом группа Solway подтвердила свой уход из России из-за осуждения военной агрессии
|«Укрзалізниця» хочет получить американские локомотивы на $250 миллионов в рамках ленд-лиза
|«Укрзалізниця» не сможет обеспечить экспорт зерна без разблокировки портов, - глава компании
|Starlink получил лицензию оператора в Украине
|Сеть Brocard сообщила о смене владельца. Вместо россиянки – француз
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине