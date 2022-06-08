ENTSO-E согласовало поэтапное расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу - «Укрэнерго»

Операторы систем передачи Континентальной Европы дали положительный ответ на запрос НЭК "Укрэнерго" о возобновлении экспорта электроэнергии из Украины, сообщила компания.

"Сегодня энергосистема Украины работает в режиме пробной аварийной синхронизации с ENTSO-E, это значит, что экспортно-импортные операции с европейскими контрагентами не производятся. Однако, как украинская, так и европейская стороны рассматривают возможность поэтапного увеличения объемов экспорта, что было бы взаимовыгодным", -сообщается на сайте "Укрэнерго" в среду.

Сама компания рассматривает начало экспорта электроэнергии в европейские страны как возможность обеспечить дополнительную ликвидность на рынке электроэнергии и получить дополнительную прибыль.

"В условиях военного положения и активных боевых действий украинской энергетике тяжело сохранить довоенные финансовые показатели. Учитывая это, начало экспорта электроэнергии может стать экономически обоснованной альтернативой новым займам и кредитам", - отмечают в "Укрэнерго".

В то же время, по ее мнению, поставки низкоуглеродной электроэнергии из Украины значительно усилит энергетическую безопасность в регионах Центральной и Восточной Европы и могут уменьшить их зависимость от Российской Федерации.

В компании пояснили, что для начала поэтапного увеличения чистой пропускной способности экспортного направления необходимо было выполнить шесть технических предпосылок для одобрения со стороны Региональной группы Континентальной Европы.

"Такие меры необходимы для обеспечения стабильности работы объединенной сети и увеличения возможности гасить низкочастотные колебания", - уточнили в "Укрэнерго".

При этом в компании отметили, что работают и будут продолжать работать над внедрением технических мер, необходимых для перехода из пробного режима на постоянную синхронизацию и запуск полноценного экспорта электроэнергии из Украины.

Как сообщалось, с 16 марта 2022 года украинская энергосистема работает синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E.

В настоящее время экспорт через выкуп мощности межгосударственных сечений осуществляется в Молдову и Польшу в целом до 816 МВт.

