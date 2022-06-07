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Украинский Альфа-банк сменит название, чтобы не ассоциироваться с РФ
08:34 07.06.2022 |
Правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом, это решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования, сообщил экс-министр финансов Болгарии Симеон Дянков, которому в середине апреля по согласованию с Нацбанком было передано право голоса по мажоритарному пакету банка.
"Спустя несколько дней после начала войны правление приняло решение отказаться от бренда "Альфа-Банк". Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в России", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Дянков отметил, что решение о переименовании приняло украинское руководство банка, и чтобы реализовать его на практике, нужны решение собрания акционеров, работающие государственные реестры и соответствующие нотариальные действия.
"Как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании", - пояснил он.
Отвечая на вопрос о новом бренде, представитель банка уточнил, что в работе несколько названий, и какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.
Дянков добавил, что вторым важнейшим вопросом на собрании будет его докапитализация на $1 млрд за счет средств акционеров, которые для этой цели, как предполагается, будут освобождены от санкций.
"Украинский банк всегда - задолго до войны и во время ее - был и остается независимым от российского банка, белорусского, люксембургского и так далее (...) Общее имя - да, мешает, потому украинская команда быстро приняла решение о его смене, просто проблемы с реестрами и нотариальными действиями не дают быстро его реализовать юридически", - подчеркнул Дянков.
"Сегодня все болезненные вопросы закрыты. И мы со средины весны увидели тенденцию к стабилизации ситуации по пассивам", - сказал представитель Альфа-Банка Украина.
По данным банка, его крупнейшими акционерами в настоящий момент опосредованно являются Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли пакеты попавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева в размере соответственно 20,9659% и 16,3239%), Михаил Фридман (32,8632%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%). Дянков является доверенным лицом НБУ по пакетам Косогова и попавших под санкции Фридмана и Авена.
Альфа-Банк Украина, по данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов занимал 5-е место (123,77 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.
Первоначально акционеры "Альфа Групп" были представлены на украинском финансовом рынке инвестиционной компанией "Альфа Капитал". Однако после покупки в конце 2000 года Киевинвестбанка было принято решение об объединении бизнеса банка и инвесткомпании и переименовании банка в Альфа-Банк.
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