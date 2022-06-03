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«Энергоатом» с 4 июня начинает поставки электроэнергии в Молдову
15:17 03.06.2022 |
НАЭК "Энергоатом" заключил экспортный контракт с молдовской государственной компанией Energocom, согласно которому планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч.
"Энергоатом" имеет большой потенциал для увеличения объемов производства электрической энергии, поэтому ее экспорт в Молдову, а впоследствии и в соседние страны ЕС, является чрезвычайно перспективным направлением торговой деятельности компании", - указано в сообщении НАЭК в Телеграм-канале в пятницу.
При этом отмечается, что благодаря экспорту "Энергоатом" получит дополнительный источник для финансирования спецобязательств (ПСО), по которым осуществляется снабжение электроэнергией населения.
В то же время, как отметили в "Энергоатоме", украинский экспорт позволит Молдове диверсифицировать поставки э/э и усилить энергетическую безопасность страны, поскольку ее энергопотребление в значительной степени зависит от генерации на Молдовской ГРЭС России.
Согласно результатам суточных аукционов, на 4-5 июня "Энергоатом" выкупил 150 МВт межгосударственного сечения в направлении Молдовы ровным графиком, еще 200 МВт ровным графиком выкупило ЧАО "Укргидроэнерго", экспортирующее электроэнергию в Молдову с 12 мая.
Как сообщалось, согласно результатам месячного аукциона на июнь, 420 МВт предложенной способности сечения для экспорта в Молдову выкупили четыре компании, больше всего из которых "Д.Трейдинг" - 403 МВт.
Еще 10 МВт выкупило "ЛТК Электрум", 5 МВт - "УкрГаз Ресурс" и 2 МВт - "ГС-Трейдинг".
Цена сечения составила 0,02 грн/МВт-час, ожидаемые средства от использования 6,05 тыс. грн.
Впрочем, компании могли не производить экспорт.
Кроме того, на суточном аукционе на 1 июня 110 МВт на первые четыре часа и 180 МВт на все остальные выкупило ЧАО "Укгридроэнерго", которое начало экспортировать в Молдову с середины мая 80-170 МВт в зависимости от времени суток, на 2-3 июня сечение не выкупалось.
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