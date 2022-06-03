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Украина договорилась о строительстве 5 атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива с Westinghouse
12:13 03.06.2022 |
Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".
2 июня президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали три соглашения об усилении сотрудничества между компаниями.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, договоренности станут очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего.
Согласно соглашениям, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования.
Также была достигнута договоренность об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для нужд всех украинских АЭС. Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества.
Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции.
При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет происходить в Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом".
Кроме того компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине, а также будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.
Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на четырех АЭС.
С началом войны в феврале 2022 года Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.
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