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Нацбанк применил меры влияния к банку «Південний»
11:24 03.06.2022 |
Национальный банк в мае применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также валютного надзора.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, меры воздействия были применены к АБ "Південний". Банк получил письменную оговорку за нарушение требований Положения об осуществлении банками финансового мониторинга.
Нарушение заключается в необеспечении осуществления банком на постоянной основе с учетом риско-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов с целью выявления финансовых операций, не соответствующих финансовому состоянию клиентов, и документально подтвержденной проверке источников происхождения средств (активов) клиентов на основании официальных документов, должным образом заверенных их копий.
Кроме того меры воздействия были применены в отношении ООО "ФК "Финофис" и ООО "24 онлайн" - письменные оговорки за нарушение требований законодательства о валюте и валютных операциях, а также правил организации статистической отчетности, подаваемой в НБУ
Нарушения заключаются в допущении существенных ошибок в отдельных файлах с информацией (статистической отчетностью) о валютных операциях, представленных учреждениями в Нацбанк.
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