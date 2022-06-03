Нацбанк применил меры влияния к банку «Південний»

Национальный банк в мае применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также валютного надзора.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, меры воздействия были применены к АБ "Південний". Банк получил письменную оговорку за нарушение требований Положения об осуществлении банками финансового мониторинга.

Нарушение заключается в необеспечении осуществления банком на постоянной основе с учетом риско-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов с целью выявления финансовых операций, не соответствующих финансовому состоянию клиентов, и документально подтвержденной проверке источников происхождения средств (активов) клиентов на основании официальных документов, должным образом заверенных их копий.

Кроме того меры воздействия были применены в отношении ООО "ФК "Финофис" и ООО "24 онлайн" - письменные оговорки за нарушение требований законодательства о валюте и валютных операциях, а также правил организации статистической отчетности, подаваемой в НБУ

Нарушения заключаются в допущении существенных ошибок в отдельных файлах с информацией (статистической отчетностью) о валютных операциях, представленных учреждениями в Нацбанк.