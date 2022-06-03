Командир «Мрії» рассказал, кто не отдал приказ спасти самолеты

Для эвакуации «Мрії» и других самолетов государственного предприятия «Антонов» с аэродрома в Гостомеле уже был готов аэропорт в Германии, и самолеты готовы были вылететь в любой момент. Однако не было соответствующей команды от руководства "Антонова". Об этом рассказал в интервью «Главкому» командир Ан-225 «Мрия» Дмитрий Антонов.

«26 января аэропорт в Лейпциге действительно предложил свои парковки для всего парка наших самолетов. Для их перемещения нужно было принять решение. Честно говоря, я не знаю, в чем именно были нюансы в его принятии, финансовые или политические. Знаю только, что предложение немцев сразу не было принято украинской стороной, продолжались какие-то переговоры. Наши самолеты могли вылететь из Гостомеля в любой момент, потому что нас были готовы принимать. Кроме Ан-2252, на котором заменяли двигатель (и это не было большой проблемой для того, чтобы он взлетел на пяти двигателях), были полностью исправны Ан-26 и Ан-74», - сказал он.

В то же время, Дмитрий Антонов подчеркнул, что пилоты не могли сами без команды руководства вывозить самолеты, однако было много доказательств того, что самолеты из Гостомеля необходимо переместить как можно скорее.

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«У нас никаких партизанских вариантов вылета нет. Не может быть такого, что летчики сами пришли, сели и улетели. Я не знаю каких-либо деталей переговоров о перемещении самолетов между «Укроборонпромом» и ГП «Антонов». Могу только сказать, что было немало косвенных доказательств того, что переместить наши самолеты из Гостомеля следует как можно скорее. К примеру, другие авиакомпании начинали вывозить свои самолеты со стоянок в Украине, начиная с 15-17 февраля. Еще одно доказательство - действия страховых компаний. С начала февраля нас начали страховать всего на два дня, а начиная где-то с 16 февраля страховали всего на один день», - сказал Дмитрий Антонов.

Командир Ан-225 подчеркнул, что для некоммерческого вылета воздушных судов необходима только команда гендиректора ГП «Антонов», разрешение от руководства «Укроборонпрома» для такого решения не обязательно.

«Чтобы самолет вылетел, нужна была команда только генерального директора «Антонова». На некоммерческие перелеты он дает команду. А это был бы технический рейс. А вот на коммерческий рейс Ан-124, состоявшийся 23 февраля, за пять часов до начала полномасштабного вторжения, давал команду директор авиакомпании», - отметил он.

Дмитрий Антонов добавил, что технические рейсы самолетов находятся в ведении ГП «Антонов», «Укроборонпром» здесь ни при чем. По его словам, в этой ситуации «Укроборонпром» мог бы разве «настойчиво советовать» улететь из Гостомеля, или перелететь куда-то еще.

«Но я уверен, что такой команды не было, иначе я даю 99%, что она была бы исполнена. И это даже не команда должна быть, а настойчивый совет. Потому право всех команд и распоряжений самолетами исключительно в ведомстве государственного предприятия «Антонов», - подчеркнул Командир Ан-225.

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Напомним, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 «Мрия».

Впоследствии в сети появилось видео с остатками транспортного самолета Ан-225 «Мрия», ныне находящимися на аэродроме в Гостомеле. На кадрах видно, как часть самолета прицепили к технике и тащили.

Ранее сообщалось, что уникальный украинский транспортный самолет «Мрия», который его кафиры уничтожили в Гостомеле, можно было спасти. Государственное предприятие «Антонов» к моменту вторжения РФ имело резервный аэродром, арендованный на 5 лет в немецком Лейпциге - натовский аэродром именно для «Мрії». Экипаж лайнера был готов вылететь из Гостомеля в ФРГ утром 24 февраля, и даже заводил двигатели, но команды на взлет так и не получил.

Как известно, 29 марта «Укроборонпром» отстранил Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора Государственного предприятия «Антонов», входящего в состав концерна. Причину начатого служебного решения содержали в секрете. Впоследствии в СМИ появилась информация, что Государственный концерн «Укроборонпром» уволил гендиректора государственного предприятия «Антонов» Сергея Бычкова.