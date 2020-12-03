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Зеленский назначил Гусева генеральным директором Укроборонпрома
10:46 03.12.2020 |
Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев назначен генеральным директором ГК "Укроборонпром". Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром", - говорится в указе от 3 декабря.
Другими указами Зеленский уволил Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации и освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей генерального директора Укроборонпрома.
Юрий Гусев - кандидат экономических наук. Возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию с 13 июля 2019 года. Был выдвинут в народные депутаты от партии Слуга народа на парламентских выборах 2019 года по списку. Решил не продолжать участие в выборах. В 2014-2016 гг. занимал должность заместителя министра обороны.
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